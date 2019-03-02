شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وزير خارجية بريطانيا العمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.