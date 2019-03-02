شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحات لوظائف «معيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحات النهائية لوظيفة (معيد) والمعلنة بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٠هـ، وطالبت المرشحات بمراجعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لإكمال مسوغات التعيين وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٦ / ١٤٤٠هـ، ولمدة أسبوعين كحد أقصى. ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Xy8X5F .



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