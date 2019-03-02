شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسون سعوديون يبتكرون عربة برية لخدمة جنودنا البواسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) سلَّط مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام الضوء على قدرات الشباب السعودي، ومهاراتهم في الاختراع والتصميم والتفيذ. سلَّط مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام الضوء على قدرات الشباب السعودي، ومهاراتهم في الاختراع والتصميم والتفيذ. ونشر المركز مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لعربة بريَّة غير مأهولة، ابتكرها مهندسون سعوديون لخدمة جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي.



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