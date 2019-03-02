هنت: شراكتنا مع السعودية تساعد في إبقاء بريطانيا آمنة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أن الشراكة الإستراتيجية بين بلاده والسعودية تساعد في الحفاظ على أمن بريطانيا، وفي إحراز تقدم في الأولويات الدبلوماسية، كالأزمة اليمنية، وفي مناقشة القضايا المهمة بصراحة. وأشار، في سلسلة تغريدات أمس على حسابه في «تويتر»، إلى أنه بحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الإصلاحات السعودية في مجال حقوق الإنسان، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أن الشراكة الإستراتيجية بين بلاده والسعودية تساعد في الحفاظ على أمن بريطانيا، وفي إحراز تقدم في الأولويات الدبلوماسية، كالأزمة اليمنية، وفي مناقشة القضايا المهمة بصراحة. وأشار، في سلسلة تغريدات أمس على حسابه في «تويتر»، إلى أنه بحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الإصلاحات السعودية في مجال حقوق الإنسان، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، ونظام الولاية. وأشار إلى اجتماعه بوزير الخارجية إبراهيم العساف بالرياض أمس. وأوضح أن لقاء جمعه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض. وأضاف أن التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن هش لكنه منظور.

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