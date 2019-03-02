أمن الطرق يحذر من غبار كثيف على طريق الرين - بيشة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) دعا أمن الطرق سالكي طريق الرين - بيشة إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وذلك نظرا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة ويحد من مدى الرؤية الأفقية.

دعا أمن الطرق سالكي طريق الرين - بيشة إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وذلك نظرا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة ويحد من مدى الرؤية الأفقية.

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