السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ "إن ما يتم تداوله عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلا من الرقم السري لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي عار تماما عن الصحة وليس دقيقا". وناشد حافظ الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار ومصداقيتها من مصادرها الرسمية والموثوقة.



كانت هذه تفاصيل خبر البنوك: لا صحة لاستخدام بصمة الوجه في عمليات السحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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