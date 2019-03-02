دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور... أحدث الطائرات بالصور... أحدث الطائرات السعودية المقاتلة تشارك في «العلم الأحمر 2019» بأمريكا

تنفذ القوات الجوية الملكية السعودية مع مثيلاتها من القوات الصديقة والشقيقة، تمرين «العلم الأحمر - 2019م» الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 - 15 رجب 1440هـ.

وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع «أف – 15 إس أي» المتطورة كليًّا.

ويُعد تمرين «العلم الأحمر» الذي كانت بدايته في العام 1975م، من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك في النسخة الثانية من تمرين «العلم الأحمر 2019م»، بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية، كل من الإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة، ويُعد هذا التمرين الثاني لهذا العام؛ حيث يقام مرات عدة من كل عام.

ووقف قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، منذ 10 أيام، على استعدادات مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «العلم الأحمر 2019»، والذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته لمقر المجموعة في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

‎واستمع قائد القوات الجوية لإيجاز عن الاستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، بعد ذلك التقى بالأطقم الجوية والفنية المشاركة واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه.

‎وأوضح قائد القوات الجوية، بأن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-١٥ إس أي) التي دخلت في خدمة القوات الجوية حديثًا، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكدًا جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.

‎وقال الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، إن معنويات الفريق عالية جدًّا، وهم على استعداد تام للمشاركة بإذن الله؛ حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين القادمين إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.