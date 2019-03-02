"التجارة" تحذّر من تحويل الأموال للحسابات المجهولة بمواقع التواصل

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ من الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشدّداً على ضرورة أن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف.
وأكّد "الحسين"؛ في تغريدة له اليوم على حسابه بـ "تويتر"، رداً على تساؤل أحد المتابعين عن التعامل مع الحسابات التجارية المجهولة بمواقع التواصل، أنه إذا كان الحساب يملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف، فإن الشكوى حولها لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً لا يملك ذلك، فيعد نصباً واحتيالاً والشكوى عنه تتم للجهات الأمنية في حال حدثت أيّ مخالفة.
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