"جوجل" ترفض حذف تطبيق "أبشر"

أعلنت شركة "جوجل" رفضها حذف تطبيق "أبشر" من منصة "جوجل بلاي" على أجهزة الأندرويد؛ تضامنًا مع السعودية بعد الحملة التي تبناها السيناتور الأمريكي رون وايدن، متهمًا التطبيق بتتبع النساء، وهو صاحب التاريخ المليء بالحقد ضد السعودية، ومحاولات تسييس ما يقدمه التطبيق للمواطنين والمقيمين.

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