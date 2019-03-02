، عبدالعزيز الفيصل يرأس وفد السعودية في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتُتحت اليوم السبت في العاصمة التايلاندية بانكوك فعاليات الاجتماع الـ38 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي وزير الدفاع رئيس اللجنة الأولمبية التايلاندية براويت ونغسوان، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمدالفهد الصباح.

وبدأ حفل الافتتاح بلقاء رؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية، ثم كلمة قدمها رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، تحدث من خلالها عن أبرز نتائج المرحلة السابقة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 التي أُقيمت في إندونيسيا أغسطس الماضي.

كما تم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية التي أسهمت في نجاح الرياضة الأولمبية على المستوى القاري.

من جهته، يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفد السعودية في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تنعقد صباح غد الأحد، وتشمل جلسة عمل مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية الآسيوية، سيتم من خلالها انتخاب رئيس جديد للأعوام الأربعة المقبلة.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والدكتور رجاء الله السلمي عضو اللجنة الأولمبية وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات.