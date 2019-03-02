، "الجبير" يستعرض تطورات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا ،

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
"الجبير" يستعرض تطورات الأحداث مع وزير خارجية بريطانياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-02
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
08:07 PM
ناقشا العمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
، "الجبير" يستعرض تطورات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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