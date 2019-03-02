، منقية عبدالرحمن بن خالد تتوج في فئة الـ50 مجاهيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداً تقام منافسات الـ100

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، نتائج منافسات فئة (50 جمل – مجاهيم)، التي توج بالمركز الأول فيها منقية الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، فيما جاءت ثانياً منقية ذياب سيف آل نهيان.

وحلت في المركز الثالث منقية عبدالعزيز سليمان الغنيم، وحصدت منقية شليح سلمان الدوسري المركز الرابع، بينما كان المركز الخامس من نصيب منقية هادي سعيد المري.

من جهة أخرى، تقام غدًا منافسات الـ100 في لون المجاهيم بعد تجاوز المنقيات المشاركة فحوص اللجان الطبية، والتأكد من خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل – شعل)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوص الطبية لها غداً الأحد، قبل دخولها المنافسات بعد غد الاثنين.