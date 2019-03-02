، مستشفى حفر الباطن ينهي معاناة ستيني مع البروستاتا بجراحة ناجحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن طريق عمل جراحي أسفل البطن

نجح فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي من إنهاء معاناة مريض في العقد السادس من العمر، عانى من تضخم كبير في البروستاتا.

حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعانى من حصر بول حاد وشديد، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والإشعاعية تبين أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتضخم كبير في البروستاتا التي بلغ حجمها 250 جراماً، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستئصالها.

أثناء العملية قام الفريق الطبي باستئصال البروستاتا عن طريق عمل جراحي أسفل البطن، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، ثم نقل المريض إلى القسم وهو بحالة مستقرة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .