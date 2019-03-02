، "الخدمات الطبية بالداخلية" تشارك في القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شاركت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وافتتح القمة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وانطلقت الفعاليات أمس السبت ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون بجدة، وتعد القمة الأولى في المنطقة، وسط حضور أكثر من 50 وزيرًا للصحة على مستوى العالم، وأكثر من 800 شخصية ما بين خبراء محليين ودوليين.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن الخدمات الطبية جزء من المنظومة الصحية في هذا البلد وحرصها على المشاركة في جميع الفعاليات بما يتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، لتحظى برضا وقبول الجميع وبدعم وتوجيهات من وزير الداخلية، بأهمية تقديم خدمات صحية نموذجية.
"الخدمات الطبية بالداخلية" تشارك في القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
شاركت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وافتتح القمة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وانطلقت الفعاليات أمس السبت ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون بجدة، وتعد القمة الأولى في المنطقة، وسط حضور أكثر من 50 وزيرًا للصحة على مستوى العالم، وأكثر من 800 شخصية ما بين خبراء محليين ودوليين.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن الخدمات الطبية جزء من المنظومة الصحية في هذا البلد وحرصها على المشاركة في جميع الفعاليات بما يتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، لتحظى برضا وقبول الجميع وبدعم وتوجيهات من وزير الداخلية، بأهمية تقديم خدمات صحية نموذجية.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
07:29 PM
فعالياتها انطلقت في جدة
شاركت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وافتتح القمة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وانطلقت الفعاليات أمس السبت ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون بجدة، وتعد القمة الأولى في المنطقة، وسط حضور أكثر من 50 وزيرًا للصحة على مستوى العالم، وأكثر من 800 شخصية ما بين خبراء محليين ودوليين.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن الخدمات الطبية جزء من المنظومة الصحية في هذا البلد وحرصها على المشاركة في جميع الفعاليات بما يتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، لتحظى برضا وقبول الجميع وبدعم وتوجيهات من وزير الداخلية، بأهمية تقديم خدمات صحية نموذجية.
، "الخدمات الطبية بالداخلية" تشارك في القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخدمات الطبية بالداخلية" تشارك في القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.