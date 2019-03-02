، "الخدمات الطبية بالداخلية" تشارك في القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعالياتها انطلقت في جدة

شاركت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وافتتح القمة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وانطلقت الفعاليات أمس السبت ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون بجدة، وتعد القمة الأولى في المنطقة، وسط حضور أكثر من 50 وزيرًا للصحة على مستوى العالم، وأكثر من 800 شخصية ما بين خبراء محليين ودوليين.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن الخدمات الطبية جزء من المنظومة الصحية في هذا البلد وحرصها على المشاركة في جميع الفعاليات بما يتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، لتحظى برضا وقبول الجميع وبدعم وتوجيهات من وزير الداخلية، بأهمية تقديم خدمات صحية نموذجية.