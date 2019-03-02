، الجولة "22" من دوري الأمير محمد بن سلمان تحقق ثاني أعلى حضور جماهيري بالموسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت رابطة دوري المحترفين أن الجولة 22 سجلت ثاني أعلى رقم في الحضور الجماهيري في جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ90163 مشجعاً.

وحل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في مقدمة المباريات من حيث الحضور الجماهيري، إذ استحوذ على ما يقارب على 50% من عدد المشجعين بهذه الجولة بـ42880 ألف متفرج، ثم تلاه مواجهة الهلال بضيفه الفيصلي بـ22688 مشجعاً، في حين جاء لقاء الحزم بنظيره الفيحاء الأقل حضوراً في مباريات الجولة بـ1150 متفرجاً .

فيما لا تزال الجولة الثالثة الأكثر حضوراً والتي سجلت حضور 102509 مشجعاً.