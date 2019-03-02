كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية، وذلك ردًا على سؤال: ” أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف اشيل البلاغ وشكرا ” .
وأوضحت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة. سعدنا بتواصلك ” ؛ حيث أرفقت أنفوجرافًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وكيفية إزالته.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تكشف كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.