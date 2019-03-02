الجوازات تكشف كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية، وذلك ردًا على سؤال: ” أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف اشيل البلاغ وشكرا ” .

وأوضحت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة. سعدنا بتواصلك ” ؛ حيث أرفقت أنفوجرافًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وكيفية إزالته.