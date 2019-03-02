بالصور: بمقاتلات”إف – 15 إس إي”.. القوات الجوية تشارك في تمرين “العلم الأحمر...

تشارك القوات الجوية في تمرين “العلم الأحمر – 2019م” في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الأمريكية، وذلك إلى جانب عدد من القوات الصديقة والشقيقة. وتأتي مشاركة القوات الجوية التمرين الذي سيستمر من 4-15 رجب المقبل، بأحدث طائراتها المقاتلة من نوع “إف – 15 إس إي” المتطورة كلياً.

ويُعد تمرين العلم الأحمر من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، وكانت بدايته في العام 1975م، وهو يهدف لتدريب الأطقم الجوية على مواقف القتال الجوي، والتعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية. ويضم التمرين إلى جانب القوات الجوية الأمريكية والسعودية، قوات من الإمارات، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة، ويُعد هذا هو التمرين الثاني لهذا العام، حيث يقام عدة مرات كل عام.