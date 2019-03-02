تشارك القوات الجوية في تمرين “العلم الأحمر – 2019م” في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الأمريكية، وذلك إلى جانب عدد من القوات الصديقة والشقيقة. وتأتي مشاركة القوات الجوية التمرين الذي سيستمر من 4-15 رجب المقبل، بأحدث طائراتها المقاتلة من نوع “إف – 15 إس إي” المتطورة كلياً.
ويُعد تمرين العلم الأحمر من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، وكانت بدايته في العام 1975م، وهو يهدف لتدريب الأطقم الجوية على مواقف القتال الجوي، والتعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية. ويضم التمرين إلى جانب القوات الجوية الأمريكية والسعودية، قوات من الإمارات، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة، ويُعد هذا هو التمرين الثاني لهذا العام، حيث يقام عدة مرات كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بمقاتلات”إف – 15 إس إي”.. القوات الجوية تشارك في تمرين “العلم الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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