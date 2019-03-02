وزير الاتصالات: قريباً استخدام “الروبوت” في الرعاية الصحية.. والاستشارة الطبية ستتكلف...

كشف المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن المستهدف بحلول عام 2023، أن تكون جميع الوزارات بدون تعقيب أو إجراءات ورقية. وأضاف السواحه، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن التحول الرقمي ارتفع من 68% في بداية توليه الوزارة من أساس 3 آلاف خدمة معرفة على أنها قابلة للأتمتة، إلى نسبة 72%، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أوجد نماذج أعمال جديدة وفرت نحو 200 ألف وظيفة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مثل منصات نقل الركاب “أوبر” و”كريم”.

من جهة أخرى، بيَّن السواحه أن الجيل القادم في قطاع الصحة هو استخدام الذكاء الصناعي من خلال استخدام الروبوت في الرعاية الصحية، مبيناً أن وزير الصحة سيعلن عن ذلك قريبا، حيث باستخدام هذا المشروع ستكون تكلفة الاستشارة بالتحدث مع الآلة أقل من ريال، بحسب الوزير. وبخصوص التطوير التقني في قطاع التعليم، أوضح السواحه أنه تم اعتماد البرمجة في المناهج الدراسية وسيعلَن عن ذلك قريبا، وستبدأ من أول ابتدائي، وفي التعليم العالي تم اعتماد أكثر من 22 مسارا للتقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب البالغة 20 ألف وظيفة.