بالصور: “الدفاع المدني” يعثر على جثة “مفقود الحناكية”

تمكّنت فرق الدفاع المدني في محافظة الحناكية من العثور على جـثة المواطن المفقود داخل سد أبو صليلة، وذلك عقب الوصول لبعض متعلقاته الشخصية قرب السد.
وقال المتحدث الرسمي، العقيد خالد الجهني، إن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 46 عاماً بقرية النخيل التابعة، وبالبحث عن المفقود عُثر على بعض متعلقاته الشخصية بجوار السد. وأضاف الجهني أنه تم البحث داخل المياه من قبل الفرق، حيث تم انتشال جثمانه عند الساعة 08:30 من صباح السبت، وتم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
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