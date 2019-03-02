شرطة الرياض: ضبط تشكيل عصابي تورّط في ارتكاب 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال على مرتكبيها, أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من خمسة مواطنين، بالعقديْن الثاني والثالث من العمر, والقبض عليهم، وذلك بعد توافر الأدلة على تورُّطهم في ارتكاب (25) جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموالٍ ومقتنياتٍ شخصية تحت تهديد السلاح.

وجرى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكّدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.