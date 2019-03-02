الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا تحذر المبتعثين من اتصالات تدعي علاقتها بإدارة الضرائب

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية الطلاب المبتعثين من الرد على المكالمات المشبوهة، والتي تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأمريكية وتطالبهم بدفع مبالغ مالية. وأوضحت الملحقية في بيان لها اليوم (السبت) أن إدارة الضرائب لا تستخدم هذه الأساليب في جمع الضرائب، لذا فعليهم أخذ الحيطة والحذر من ذلك.

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