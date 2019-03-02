طفل سعودي يحقق إنجازا في مسابقة عالمية بماليزيا

تمكن طفل سعودي من إبهار العالم بذكائه وتحقيق إنجاز كبير بحصوله على المركز الأولى في المسابقة العالمية لـ”اليوسي ماس” بماليزيا، متوفقا على 9 آلاف طفل من حول العالم في الذكاء الذهني.

وروى الطفل عماد العمودي (12 عاما)، تفاصيل مشاركته في تلك المسابقة وتفاؤله الكبير بإحراز مركز متقدم، لافتا إلى أنه منذ إبلاغه بموعدها، قام بتكثيف التدريبات على المسائل الحسابية، ليحقق إنجازا للوطن ويشرفه فيها.

وأشار وفقا لـ”العربية نت”، إلى أن المسابقة شارك فيها 9 آلاف طفل من 83 دولة على مستوى العالم، وتعتمد على حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق، لافتا إلى أنه حقق المركز الأول نظرا لما يمتلكه من سرعة البديهة وقوة الملاحظة والتركيز.

يذكر أن “يوسي ماس” هو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه، أي الأطفال ما بين سن الرابعة والثانية عشرة.