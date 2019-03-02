بالصور.. انتشال جثمان أربعيني مفقود قرب سد «أبو صليلة» بالمدينة

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، العثور على جثة أربعيني عقب فقدانه أمس، قرب سد أبو صليلة بقرية النخيل بمحافظة الحناكية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ ظهر أمس الجمعة، بفقدان مواطن يبلغ من العمر 46 عامًا بقرية النخيل التابعة لمحافظة الحناكية، مشيرًا إلى أنه عثر على بعض متعلقاته الشخصية جوار سد «أبو صليلة» بقرية النخيل، خلال عملية البحث عنه.

وأضاف العقيد الجهني، أنه تم البحث عن المفقود ليلة أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، داخل مياه السد من قبل فرق الدفاع المدني وفرق الغواصين؛ حيث تم انتشال جثمان المفقود من داخل السد صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهة أخرى، تشارك المملكة في اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا».

وأكد مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم السبت، أن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل من أجل تعزيز جسور التعاون والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني السعودي الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل التطوعي؛ بهدف تعزيز إجراءات واحتياطات الوقاية ضد كل المخاطر والحوادث.

وأوضح الفريق العمرو، أن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على الاستفادة من جميع القنوات والمنصات في نشر ثقافة السلامة، خصوصًا في ظل تبني رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز دور الدفاع المدني في إتقانه أدواته وتقنياته؛ في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات، والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة حال وقوع الأزمات.