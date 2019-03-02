كراني: ضباب وصقيع على بعض المناطق بسبب الكتلة القطبية

أوضح خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم السبت، آخر تطورات تعمق الكتلة القطبية على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنها تصحب برياح نشطة مع فرصة لتكون ضباب وصقيع.

وقال كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بعون الله بلغ تعمق الكتلة القطبية الباردة حتى الأجواء الجنوبية للقطاع الشرقي، والعاصمة الرياض، والمرتفعات الغربية، بصحبة رياح نشطة».

وتابع خبير الأرصاد، أن الكتلة ستكون أكثر نشاطًا على الجنوبية والجنوبية الغربية، مع فرصة لتكوّن الضباب والصقيع على الشمال، كما أن السماء ستكون غائمة على الشمال، والغربية، وأجزاء من الوسطى والشرقية.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة عسير، وكذلك تنبيهًا باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض ونجران.

‎ وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ على منطقة عسير الساعة السادسة من مساء اليوم، وتنتهي الساعة السادسة من صباح غد الأحد، بينما تبدأ على منطقتي الرياض ونجران في الساعة الرابعة من عصر اليوم، وتنتهي في الساعة الرابعة من فجر غد الأحد.

وكانت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم السبت، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في الرؤية الأفقية، فضلًا عن سماء غائمة جزئيًّا على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى شمال غرب وغرب المملكة، تشهد سماء غائمة جزئيًّا.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.