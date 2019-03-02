تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» يواصل تدريباته تمهيدًا لمرحلة العرض

يواصل تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» تدريباته بالمنطقة الشرقية، بمشاركة القوات المسلحة الخليجية المشتركة من «برية، وبحرية، وجوية، وقوات للدفاع الجوي»، بالإضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية.

ويهدف التمرين إلى استمرار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتمرين، العميد الركن عبدالله حسين السبيعي، أن التمرين يعد تدريبًا ميدانيًا، كما أنه تمرين مشترك للقوات في الميدان بالذخيرة الحية.

وقال: «هذا التمرين لا يقتصر على القوات المسلحة السعودية أو الخليجية، بل يمتد إلى التكامل والتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية في المنطقة؛ ليصل إلى مفهوم العمل الموحد الشامل، تليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة العرض».

ويصنـّف التمرين كأحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـّذة.

ومؤخرًا؛ تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمركز القيادة، بمشاركة نخبة مميزة من قيادات وضباط وأفراد القوات المشاركة في التمرين.

ويستخدم في هذا التمرين أحدث أنظمة مشبهات القتال؛ للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، ويعمل على هذه الأنظمة والمشبهات نخبة مميزة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة السعودية المشغلين لهذه الأجهزة.

ويتم في التمرين تدريب القيادات على إدارة العمليات الحربية، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات على المستوى العملياتي والمستوى التكتيكي.