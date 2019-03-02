«البنوك» تنفي التوجه لاستخدام بصمة الوجه بدلا من «بطاقات الصراف»

نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، ما أثير حول توجه البنوك إلى إطلاق تقنية تتيح للعملاء استخدام بصمة الوجه بدلًا من الرقم السرّي، والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي.

وناشد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية، في بيان نشرته «البنوك السعودية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجميع بالتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها.