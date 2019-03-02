بالفيديو.. غرفة جدة تدخل «جينيس» بأكبر حضور متفاعل في الجلسات الحوارية

دخلت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إثر كسرها الرقم القياسي لـ«أكبر عدد حضور متفاعل»، عبر جلساتها الحوارية ضمن الندوات القطاعية المتخصصة، التي نظمتها في اليومين الماضيين.

وسجّلت الغرفة الحضور الأكبر في جلستها بعنوان «التحول نحو التجارة الإلكترونية»، بواقع 400 شخص.

وتسلم الأمين العام للغرفة حسن دحلان، شهادة من ممثل موسوعة الأرقام القياسية، الذي صرح بأنّ ما حقَّقته غرفة جدة من رقم قياسي في عدد الحضور خلال جلسة واحدة، دليلٌ على الكفاءة والتميز والتفرد.

كما أعرب دحلان عن شكره وتقديره لممثل موسوعة جينيس، على منح الغرفة شهادة بمثابة وسام شرف، يضيف لها ولمنتدياتها واحتفالاتها الكثير، مؤكدًا أنّ الحضور كان من كل طبقات المجتمع، لافتًا- في هذا السياق- إلى أنّ غرفة جدة تعد أقدم غرف الخليج والشرق الأوسط.

يُشار إلى أن الجلسة، التي فتحت الباب أمام غرفة جدة لدخول موسوعة «جينيس»، نُظمت على هامش احتفالات الغرفة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، وشارك فيها رواد الإعلام وعدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد دشّن مساء الثلاثاء الماضي، فعاليات احتفال غرفة جدة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، بمركز جدة للمنتديات، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

وفي كلمته، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، خلال كلمته، على رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الذكرى المتمثلة في مرور 75 عامًا على تأسيس أول غرفة سعودية وضع بذورها الملك المؤسس، لتعد علامة بارزة في منظومة النهضة التنموية، التي عاشتها المملكة على مختلف الأصعدة.

