«ردكْ يضرك».. 10 وفيات أسبوعيًّا بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة

غياب التركيز في الطريق أدى إلى 162 ألف حادث العام الماضي
تسبب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة في وقوع 162 ألف حادث مروري، ومئات الوفيات في المملكة، خلال العام الماضي، وفقًا لإحصائية نشرتها هيئة النقل العام، اليوم السبت.
وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ«تويتر»: «إن 460 شخصًا قضوا بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، وهو ما يؤدي إلى 10 حالات وفاة أسبوعيًّا في حين يؤدي استخدام الجوال إلى 456 حادثًا مروريًّا في اليوم الواحد».
وأضافت أن لجنة السلامة المرورية أطلقت حملة للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، تحت وسم «ردكْ يضرك». وتهدف الحملة إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام كراسي الأطفال، علاوة على نشر الإحصاءات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ، حسب الصحيفة.
وبلغ عدد الحوادث المرورية في مناطق المملكة كافةً 13221 حادثًا عام 2018، في حين بلغ عدد الإصابات 1075 من العام ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر «ردكْ يضرك».. 10 وفيات أسبوعيًّا بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.