«ردكْ يضرك».. 10 وفيات أسبوعيًّا بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة

تسبب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة في وقوع 162 ألف حادث مروري، ومئات الوفيات في المملكة، خلال العام الماضي، وفقًا لإحصائية نشرتها هيئة النقل العام، اليوم السبت.

وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ«تويتر»: «إن 460 شخصًا قضوا بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، وهو ما يؤدي إلى 10 حالات وفاة أسبوعيًّا في حين يؤدي استخدام الجوال إلى 456 حادثًا مروريًّا في اليوم الواحد».

وأضافت أن لجنة السلامة المرورية أطلقت حملة للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، تحت وسم «ردكْ يضرك». وتهدف الحملة إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام كراسي الأطفال، علاوة على نشر الإحصاءات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ، حسب الصحيفة.

وبلغ عدد الحوادث المرورية في مناطق المملكة كافةً 13221 حادثًا عام 2018، في حين بلغ عدد الإصابات 1075 من العام ذاته.