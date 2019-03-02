سياسي / الوزير الجبير يلتقي وزير خارجية بريطانيا



الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

// انتهى //

19:30ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //19:30ت م0111

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