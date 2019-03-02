السعودية اليوم / جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يُحبط محاولة تهريب "كيلو و 422 جرامًا" من الكوكايين



الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واس

أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة محاولة تهريب كيلو و 125 جرامًا من الكوكايين النقي بعد العُثور عليها مُخبأة في أحشاء امرأة من جنسية أفريقية عند قدومها إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، حيث تمكّن جمرك المطار من كشف هذه المحاولة وإحباط محاولة تهريبها للكوكايين.

وقال مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مشعل الزبيدي : في أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات اشتبه فريق التحري بالجمارك بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و 125 جرامًا من الكوكايين.

وفي ذات السياق أوضح الزبيدي أنه جرى أيضًا إحباط محاولة تهريب 297 جرامًا من الكوكايين عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث قام أحد القادمين إلى المملكة بإخفاء 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.

ويُعد الكوكايين من أخطر أنواع المخدرات وأشدها ضررًا على متعاطيها، ومن أبرز هذه الأضرار ارتفاع معدل ضربات القلب، حيث يعمل الكوكايين على تسريع ضربات القلب بشكل مبالغ فيه استجابة إلى تأثير المادة المخدرة في الجسم.

كما أن للكوكايين أضرارًا سلوكية على متعاطيها حيث يتعرض المتعاطي لبعض من التقلبات المزاجية العنيفة، منها أن يكون حزينًا جدًا، ومن ثم يتحول إلى حالة من الابتهاج والفرح للحظات قصيرة وسرعان ما تنقلب النشوة والابتهاج إلى حزن وقلق، فضلًا عن ظهور بعض الانفعالات والسلوكيات السلبية مثل العدوانية والمشاعر السلبية المختلطة.

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19:29ت م

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