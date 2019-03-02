السعودية اليوم / قياديون تنفيذيون يتحدثون في الجلسة الحوارية الثانية لملتقى "لقاءات الرياض 2019م"



الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

يشارك عدد من القياديين التنفيذيين في الجلسة الحوارية الثانية لملتقى "لقاءات الرياض 2019م" غدًا، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع القطاع الخاص، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتحدث نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة

كما يشارك عدد من الخبراء والمختصون المحليون والأجانب في الجلسات الحوارية الأخرى وأوراق وورش العمل والندوات والمحاضرات، التي يستضيفها الملتقى خلال الفترة من 26 - 28 جمادى الثاني 1440هـ الموافق (3 - 5 مارس 2019م), ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال زيارة الرابط https://hrdfliqaat.sa/ .

ويصاحب ملتقى لقاءات الرياض 2019، العديد من الفعاليات والأنشطة، المتضمنة معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.

ويستعرض ملتقى لقاءات، خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

وحدد في الملتقى، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وارشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في ايجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.

في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.

// انتهى //

18:44ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسيشارك عدد من القياديين التنفيذيين في الجلسة الحوارية الثانية لملتقى "لقاءات الرياض 2019م" غدًا، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع القطاع الخاص، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويتحدث نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة السعودية للكهرباء عبدالرحمن بن محمد العبيد، ونائب رئيس شركة الاتصالات السعودية للموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل محمد بن مسفر المالكي، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد بن علي السويلم، ومدير عام مشروعات الموارد البشرية في "سابك" خالد بن صالح الطريري، في جلسة تحت عنوان "التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تمكين السعوديين لشغل وظائف رؤية2030".كما يشارك عدد من الخبراء والمختصون المحليون والأجانب في الجلسات الحوارية الأخرى وأوراق وورش العمل والندوات والمحاضرات، التي يستضيفها الملتقى خلال الفترة من 26 - 28 جمادى الثاني 1440هـ الموافق (3 - 5 مارس 2019م), ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال زيارة الرابط https://hrdfliqaat.sa/ .ويصاحب ملتقى لقاءات الرياض 2019، العديد من الفعاليات والأنشطة، المتضمنة معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.ويستعرض ملتقى لقاءات، خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.وحدد في الملتقى، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وارشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في ايجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.// انتهى //18:44ت م0104

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.