السعودية اليوم / بلدية المجاردة تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري



محايل 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

واصلت بلدية المجاردة جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المخلفات في جميع أنحاء المحافظة ، حيث قامت البلدية برفع الأنقاض والمخلفات من داخل الأحياء والمراكز التابعة لها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة المجاردة.

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18:44ت م

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