السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل عسير تطرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة



محايل 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

طرحت بلدية مركز قنا بمحايل عسير 11 فرصة استثمارية للمزايدة العامة.

وأوضح رئيس البلدية إبراهيم بن عبد الخالق الحفظي أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.

ودعا من له رغبة في استئجار إحدى المواقع الدخول على منصة بلدي" الفرص الاستثمارية" للحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة عبر الرابط https://balady.gov.sa.

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18:31ت م

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