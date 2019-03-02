السعودية اليوم / بلدية الساحل تزيل تعديات على أراض حكومية



محايل 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أزالت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير عدداً من التعديات على مساحة 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية.

وأوضحت البلدية أنها قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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18:13ت م

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