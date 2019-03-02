السعودية اليوم / شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم برنامج الاحتفاء بتخريج دفعة العام الجامعي المنصرم



جدة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

اختتم شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات حفل خريجات دفعة العام ١٤٣٨هـ - ١٤٣٩هـ بالجامعة بمختلف المؤهلات العلمية، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء عبدالله النعيم، وعميدات ووكيلات الكليات وعضوات هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.

وهنأت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبد الرحيم قشقري، الخريجات وأسرهن بقطف ثمرة جهدهن، داعية لهن بالتوفيق والنجاح في حياتهن العملية القادمة، حاثة الخريجات بضرورة الاعتدال والتطلع لتحقيق إنجازات متميزة.

بعد ذلك ألقت الخريجة رغد وديع عبدالوهاب من كلية الطب، كلمة الخريجات التي أعربت فيها عن سعادتهن بالتخرج، وتقدمت خلالها بوافر الشكر لكل أم وأب زرعا واليوم يحصدان الثمار لهما وللجامعة والوطن، مقدمة شكرها للجامعة وإداراتها وعضوات هيئة التدريس اللاتي ساهمن في تكوين عزمها وزميلاتها الخريجات على أن يكن خير خلف لخير سلف.

من جهتها رحبت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء عبدالله النعيم، بالأمهات الفاضلات والضيفات الكريمات ومنظومة شطر الطالبات الإدارية والأكاديمية وبالخريجات اللاتي حثتهن على ضرورة سعيهن وبذل الجهد فيما سيتولين من مهام بعد التخرج، مؤكدة أن الفرص المواتية لهن متاحة في زمن تمكين المرأة وشغلها للمناصب القيادية، كما توجهت بالشكر لمعالي وزير التعليم, ولمعالي مدير الجامعة على دعمهما الدائم والمستمر.

واختتمت فقرات الحفل بتسليم جائزة معالي مدير الجامعة للتفوق العلمي للحاصلة على أعلى معدل في الكليات الصحية، ومُنحت للخريجة جمانة عبدالجليل حامد بخش من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

// انتهى //

18:13ت م

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