السعودية اليوم / مصر والصومال توقعان مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني



القاهرة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واس

وقّعت مصر والصومال اليوم مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم مع وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد أبوبكر إسلو، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وأكد الوزير المصري عقب توقيع مذكرة التفاهم على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة وتعميق أطر التعاون بين الأجهزة الأمنية المصرية والصومالية لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب.

من جانبه أعرب وزير الأمن الداخلي الصومالي عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الشرطية الصومالية.

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17:39ت م

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