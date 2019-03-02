السعودية | المتحدث باسم البنوك : لا صحة لاستخدام بصمة الوجه في عمليات السحب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البنوك : لا صحة لاستخدام بصمة الوجه في عمليات السحب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:16 مساءً, 2 مارس 2019 م المناطق - واس قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ إن ما يتم تداوله عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبًا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلًا من الرقم السرّي لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، عار تمامًا من الصحة وليس دقيقًا.

وناشد حافظ الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار والتأكد من صحتها ومصداقيتها من مصادرها الرسمية والموثوقة.

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