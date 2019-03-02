شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 235 موظف بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن ترقية ٢٣٥ من منسوبي الأمانة بمختلف الإدارات والوكالات التابعة بمختلف الفئات، الإداري والهندسي والصحي والفني.

ذكر ذلك مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ جمال بن عبد الله السليمان، وقال بأنه تم ترقية ٢٣٥ موظف من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية على عددٍ من المراتب، حيث تم ترقية ٢٥ موظف من الكادر الهندسي، تمثلت في ترقية ٨ موظفين على المرتبة العاشرة ، و ٦ موظفين على المرتبة ٩ و ١١ موظف على المرتبة الثامنة.

فيما بلغ عدد من تم ترقيتهم من فئة الكادر الفني ٣٦، تمثلت في ترقية موظفان على المرتبة العاشرة، و ٣ موظفين على المرتبة التاسعة، و ٧ موظفين على المرتبة الثامنة، و خمسة عشر موظفا على المرتبة السابعة، و ٩ موظفين على المرتبة السادسة.

وأشار السليمان بأن النصيب الأكبر في مجموع الترقيات كان لفئة الكادر الإداري حيث بلغ مجموع من تم ترقيتهم في هذه الفئة ١٣٨ موظف من منسوبي الأمانة، تمثلت في ترقية ٥ موظفين على المرتبة التاسعة، و ٩ موظفين على المرتبة الثامنة، و ١٨ موظف على المرتبة السابعة، و ٥١ موظف على المرتبة السادسة، و ٥٥ موظف على المرتبة الخامسة.

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وأبان السليمان بأن مجموع من تم ترقيتهم في فئة الكادر الصحي ٣٦ موظفا، حيث تم ترقية ٩ موظفين على المرتبة التاسعة، و ١٤ موظفا على المرتبة الثامنة، و ٧ موظفين على المرتبة السابعة، و ٤ موظفين على المرتبة السادسة، و موظفين اثنين على المرتبة الخامسة.

وأكد مدير عام الموارد البشرية الأستاذ جمال السليمان بأن هذه الترقيات حظيت بدعم من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والذي دائما يسعى إلى بذل الجهود لدفع وتحفيز الموظفين والموظفات بأمانة المنطقة الشرقية، لبذل جهود أكبر في خدمة الوطن والمستفيدين.

وعبر الموظفون الذين تمت ترقيتهم عن بالغ شكرهم لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لدعمه لكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، مشيدين بالجهود التي يبذلها وحرصه على تطوير جميع الموظفين، والعمل تحفيز كافة منسوبي الأمانة.