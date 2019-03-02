شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ٨ دورات مياه في كورنيش الحمراء بتصاميم عصرية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانه المنطقة الشرقية ممثلة في وكاله الخدمات عن تنفيذ مشروع إنشاء دورات مياه ذات الخدمة السريعة في كورنيش الحمراء بالدمام بطريقة جديدة وبتصميم عصري حديث في المناطق الغير مخدومه بدورات مياه، حيث تم تخصيص جزء من دورات المياه لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن خطة الأمانة الرامية لتنفيذ مشاريع عصرية بمواصفات حديثة لخدمة مرتادي زوار الشواطئ البحرية والواجهات البحرية ، وكذلك للاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع ما يحتاجونه .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، أن وكالة الخدمات قامت مؤخرا بإنشاء مشروع دورات مياه بكورنيش الحمراء بمدينه الدمام ، من خلال انشاء ٨ دورات مياه تم تخصيص اثنتين منهما لفئة غالية علينا من المجتمع وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و التي تحرص الأمانة على تنفيذ مشروعات تناسب حاجاتهم ومتطلباتهم بتصميم عصري، كما تسعى لتحقيق متطلباتهم من الخدمات البلدية، ومراعاة المتطلبات الخاصة بهم في جميع ما يقدم من خدمات بلدية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، مشيرا الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بإنشاء دورات مياه في ٣٠ موقع في المناطق الغير مخدومه مثل الأسواق و الشواطئ وغيرها، من المناطق الغير مخدومة بدورات مياه.

وذكر الملحم أنه تم مراعاة استمراريه وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى دورات المياه المخصصة لهم بسهولة ويسر، و يتم تغذيه دورات المياه بخزانات مياه ذاتية وبشكل مباشر الى خزانات ذات سعة ٦ آلاف لتر لضمان عدم انقطاع المياه في الموقع، فيما تم ربط دورات المياه بشبكه الصرف الصحي، إضافة الى أنه يتم حاليا تركيب عداد كهرباء مستقل لضمان عدم انقطاع الكهرباء.

وشدد الملحم على أن الأمانة تعمل بشكل كبير على تطوير مشاريعها الخدمية وتنفيذها بجودة عالية وبمواصفات عصرية لتواكب متطلبات المواطنين والمقيمين وجميع شرائح المجتمع، موكدا على أن تنفيذ هذا المشروع سيكون بداية لتنفيذ مشاريع خدمية عديدة في شاطئ الحمراء لخدمة الزائرين والمتنزهين.