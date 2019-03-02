التأمينات الاجتماعية استعلام التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وتأتي خدمة التأمينات الاجتماعية هي أحدي الخدمات التي تقدمها مؤسسه التأمينات وهي الشركة المتخصصة في هذه الخدمة للأفراد من سن 60 سنوات تقدم خدمه التأمينات الاجتماعية العديد من المزايا التقاعدية للمواطنين السعوديين حيث يوفر موقع التأمينات الاجتماعية عبر الأنترنت الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني وأيضا يمكنكم استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية و استعلام عن الراتب و استعلام عن مدة الاشتراك وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

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التأمينات الاجتماعية استعلام

وقد دعت التأمينات الاجتماعية المشاركين في برنامج التأمينات الاجتماعية استعلام عن استحقاقاتهم من خلال موقعه الرسمي علي الإنترنت لموظفي القطاعين الخاص والحكومي لمعرفه ما إذا كان لديهم رصيد الذي لم يصرف من قبل وتقديم طلب من المستحق خلال الفترة الأخيرة.

ونشر موقع التأمينات الاجتماعية طريقه الاستفسار عن مستحقات التامين ورصيدها، ووضحت كيفيه تحديد استحقاقات المشاركين في القطاعين الخاص والحكومي، ويتم الدخول ألي موقع التأمينات الاجتماعية استعلام عن مستحقات التامين بإدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني من خلال الرابط التالي(هنا).

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التحقق من الاشتراك في التأمينات

يمكن للمواطن التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فضلا عن معرفه حياته المهنية، ويمكنكم أن تري ما إذا كنت مشترك أو غير مشترك في التأمينات الاجتماعية وسنرفق أليكم الآن طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية أو السجل المدني:

الدخول ألي موقع التأمينات الاجتماعية من (هنا).

الضغط علي إيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي التامين أون لاين.

الضغط علي التحقق من الاشتراك في التأمينات.

كتابة رقم الهوية أو السجل المدني في الأيقونة الفارغة أمامك.

الضغط علي أيقونة استعلام.

شروط تسجيل مدد التأمينات الاجتماعية

ومن أجل تنظيم وتسهيل أداره التأمينات الاجتماعية، وضعت الهيئة العامة للتامين في المملكة عددا من القواعد والشروط اللازمة لتمكين المشاركين والعملاء من تقديم الطلبات والعمل أيضا علي سهوله مراجعه وقبول الطلاب، ونستعرض مع حضراتكم الآن شروط تسجيل مدد التأمينات الاجتماعية استعلام وهي كالتالي:

لا يحصل المشترك علي معاش أو مكافأة في تلك الفترة.

لا يتجاوز عمر المشترك 59 سنه من تاريخ تقديم طلب تمديد الفترة.

لا يكون حصل علي معاش مستحق وفق نتيجة العجز.

ولا تقل المدة الزمنية المطلوبة عن 12 شهرا.

الأوراق المطلوبة لتسجيل مدد في التامينات الاجتماعية

خطاب من جهة العمل.

صورة البطاقة الهوية.

قرار التعين.

قرار المباشرة.

قرار القيد.

بيان الأجور السنوي خلال فترة العمل.

ويتم تقديم الأوراق من خلال طريقتين والطريقة الأولي عن طريق جهة العمل بارسالها ألي مكتب التامينات، والطريقة الثانية من عن طريق المشترك بتقديمها ألي مكتب التأمينات.

التامينات الاجتماعية الاستعلام عن مستحقات تأمينية

الاستعلام عن مستحقات تأمينية تسعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دائما إلى الحفاظ علي حقوق المواطنين والشعور بالراحة والأمان ، بحيث يحصلون علي كامل مستحقاتهم من العمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، حيث اشتكي آلاف من المواطنين من السلطات بعد السماح لهم بالحصول علي مستحقاتهم وتأخروا في دفع مبالغ لهم ، وهنا وقفت المؤسسة في دراسة هذه المشكلة أمام جميع المؤسسات للتوصل إلى حل لها ويمكنك التامينات الاجتماعية الاستعلام عن مستحقات تأمينية من (هنا)