شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات مع وزيري خارجيتي المالديف وساحل العاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في أبوظبي اليوم (السبت) كلاً من وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، ووزير خارجية جمهورية ساحل العاج مارسيل أمون تانو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته السادسة والأربعين.

وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف وجمهورية ساحل العاج، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.