شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ : لاصحة فيما يتداوله البعض حول استخدام بصمة الوجه في الصرّافات والان نبدء بالتفاصيل



أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية ، طلعت زكي حافظ، بأن ما تم تداوله بوسائل الإعلام الجديد عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، عار تماما من الصحة وليس دقيقا، مناشدا الحميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها من مصادرها الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حافظ : لاصحة فيما يتداوله البعض حول استخدام بصمة الوجه في الصرّافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.