شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات التسعينيات تعود لجامعة الملك فهد في «ليالي الطيبين» والان نبدء بالتفاصيل

أحيت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مساء أمس الأول الموروث الشعبي وحكايات الأولين الذي يجسد المجتمع بصورة حية ترسم ملامح عطاء السنين والأجداد وحكاياتهم التي توارثها الأبناء جيلا بعد جيل، وذلك ضمن الفعالية التراثية «ليالي الطيبين» التي أقامها مركز المجتمع بالجامعة.

وذكر مدير عام المرافق الثقافية والترفيهية بالجامعة م.إبراهيم الخالدي أن الفعالية تحاكي الموروث الشعبي لاستعادة الذكريات الماضية، في جو يملؤه الفرح والسعادة بحضور منسوبي الجامعة وعائلاتهم، مشيرا إلى أننا في إدارة المرافق حريصون على تقديم عدد من الفعاليات التي لها علاقة بالماضي، وتبعث في نفوس الحضور السعادة والسرور من خلال أركان وفقرات وبرامج لها علاقة وطيدة بالتراث السعودي. وأضاف: إن البرنامج يعد أحد أهم الفعاليات التي تنظمها الإدارة العامة للمرافق الترفيهية والثقافية في الجامعة، والتي نحرص فيها على مشاركة الجميع لاسترجاع الذكريات في أيام السبعينات إلى التسعينات، وتضمن العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية المتنوعة، ومن أبرز الأنشطة أركان الأسر المنتجة وركن الصحراء والخيمة والقهوة العربية، وألعاب الأطفال الشعبية، ولأهمية هذا التراث الشعبي من عادات وحرف وألعاب للأطفال الشعبية والملابس حرص المهرجان على التنوع في فقراته، وهذا ما يميز مملكتنا بتنوعيها الثقافي والاجتماعي، وشاركت في المهرجان إحدى الفرق الشعبية بالعرضة السعودية والأهازيج الوطنية وزفة العريس، والتي قدمت بأكثر من لون، كما قدمت فقرات خاصة للأطفال وشاركتهم في الرقصات الشعبية، حيث يهدف المهرجان إلى تعريف الأجيال على موروثنا وتراثنا الشعبيين.

وأشار إلى حرص الإدارة على تقديم الموروث الشعبي والتنوع الثقافي؛ خصوصا لكون الجامعة تضم نخبة من الأساتذة وأسرهم على مستوى العالم، وهذه الفعاليات فرصة لهم للتعرف على تراثنا بروعته وبساطته حيث اختتم المهرجان بشكر المشاركين وتكريمهم بالدروع التذكارية من الجامعة.