شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تعريفية عن الإسعافات الأولية في وسائل النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق بهيئة النقل العام لقاء الضيف الشهري للهيئة، وذلك ضمن مبادرات وأنشطة الإدارة للعام الحالي 2019، بهدف تفعيل الدور التوعوي والإسهام في زيادة الوعي المعرفي لمنسوبي الهيئة والمنتمين لصناعة النقل بشكل عام، من خلال استضافة مجموعة من المختصين من مختلف المجالات.

واستهلت المبادرة بإقامة دورة في الإسعافات الأولية، بحضور مختصي قطاعات النقل في الهيئة، وعدد من العاملين في مجال النقل السككي والبحري والبري من الجهات ذات العلاقة.

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وشاهد الحضور عرضاً تعريفياً توعوياً قدمه أخصائي الإسعافات الأولية بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالمجيد محمد الدوسري، تضمن العديد من الرسائل المهمة والضرورية لكل منتسب لأنشطة النقل العام، وتمتد أهمية الوعي بالسلامة والإسعافات الأولية لكل إنسان يستخدم وسائل النقل كالمركبات، والحافلات، والقطارات، والمراكب البحرية. وإلى ضرورة الإلمام بذلك حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري إن هذه المبادرة تجسد اهتمام هيئة النقل العام بجانب التوعية والتثقيف بالمهارات اللازمة للمختصين في أنشطة النقل وللمنشآت المرخصة من قبل الهيئة، ومن بينها الإسعافات الأولية في وسائل النقل العام، في حال وقوع طارئ لا قدر الله، وانعكاس تلك المهارات الوقائية إيجابا على النشاط وذلك لطبيعة المهمات اليومية، والإشراف بشكل مباشر على خدمات النقل العام المقدمة للمستفيدين.

وأضاف أن هذه الدورة تسهم في تعزيز ثقافة السلامة والإسعافات الأولية لدى مزودي خدمات النقل العام، مبينا ضرورة الإلمام بهذه المهارات الإسعافية لتعزيز مستويات الوقاية والسلامة، وحفاظاً على سلامة المستفيدين من خدمات النقل في بلد بحجم مملكتنا الغالية، ومن هنا جاء عنوان اللقاء الأول: «مهارات الإسعافات الأولية في وسائل النقل العام».