العساف ووزير خارجية بريطانيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم ، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت والوفد المرافق له.

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ولدى وصول الوزير البريطاني صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دون كلمته في سجل الزوار.

وجرى استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان عبدالمحسن بن خثيلة.