السعودية للكهرباء تشعل التحدي في بطولتها الأولى بين الجهات الحكومية والشركات لكرة القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
حيث تتنافس جهات حكومية منها وزارة الخارجية، الصحة، الهيئة العامة للرياضة، بنك التنمية الاجتماعية، غرفة الرياض، قوات أمن المنشآت، شركة معادن ، مايكروسوفت ، علم ، سمه ، طيران ناس، البنك الأول، سار ، كونكت أدز ، البلاد المالية.
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