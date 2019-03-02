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السعودية للكهرباء تشعل التحدي في بطولتها الأولى بين الجهات الحكومية والشركات لكرة القدم

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم الشركة السعودية للكهرباء، ابتداء من يوم غد الاحد تجمعاً رياضياً واجتماعياً تنافسياً، تشاركها فيه وزارات وهيئات حكومية، وشركات من القطاع الخاص، حيث تنطلق (بطولة "السعودية للكهرباء" الأولى في كرة القدم للشركات والهيئات الحكومية)، ويتنافس على كأس البطولة ١٦ فريقاً، وتهدف الى تعزيز التعارف والترابط بين منسوبي مختلف القطاعات والجهات المشاركة.

حيث تتنافس جهات حكومية منها وزارة الخارجية، الصحة، الهيئة العامة للرياضة، بنك التنمية الاجتماعية، غرفة الرياض، قوات أمن المنشآت، شركة معادن ، مايكروسوفت ، علم ، سمه ، طيران ناس، البنك الأول، سار ، كونكت أدز ، البلاد المالية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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