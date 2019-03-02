القيادة تهنئ رئيس السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية السنغال ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.