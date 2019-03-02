المعرض المتنقل لوزارة الدفاع يستعرض رحلة التطوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستمر فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية الذي يقام في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، حيث استقطبت عددا من الزوار من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم.

وجرى استعراض رحلة التطوير المشتملة على الرؤية الجديدة والأهداف الاستراتيجية ومحاور التطوير والمبادرات والخطة الزمنية لوزارة الدفاع التي تغطي قطاعات وأفرع الوزارة، من خلال الركن المخصص لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

وحظي الزوار بكل فئاتهم العمرية بالفرصة للتعرف على الآليات والأسلحة والمعدات بكل أنواعها وتجهيزاتها المتطورة، مدعمة بالعروض والشروح العسكرية التي يقدمها الضباط والأفراد عن الأسلحة، وأبرز مميزاتها واستخداماتها، كما جرى منح الزوار الفرصة بالتقاط الصور التذكارية مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتميز المعرض بتقديم هدايا وجوائز قيمة عن طريق إقامة مسابقة يومية نالت استحسان الزوار.