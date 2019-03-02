درع الجزيرة.. يواصل تدريباته تمهيدا لانطلاق التمرين الميداني بالذخيرة الحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا إلى استمرار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، يواصل تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بالمنطقة الشرقية تدريباته، في المرحلة الثالثة من التمرين، بمشاركة القوات المسلحة الخليجية المشتركة من "برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي"، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بقوات حرس الحدود.

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وأوضح المتحدث الرسمي للتمرين العميد الركن عبدالله السبيعي أن التمرين يعد تدريبا ميدانيا، كما أنه تمرين مشترك للقوات في الميدان بالذخيرة الحية، وأن هذا التمرين لا يقتصر على القوات المسلحة السعودية أو الخليجية، بل يمتد إلى التكامل والتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية في المنطقة، ليصل إلى مفهوم العمل الموحد الشامل، تليه المرحلة الرابعة وهي مرحلة العرض.

ويصنف التمرين كأحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـّذة.

يذكر أن التمرين جرى تواصل تدريباته والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمركز القيادة بمشاركة نخبة مميزة من قيادات وضباط وأفراد القوات المشاركة في التمرين، كما يستخدم في هذا التمرين أحدث أنظمة مشبهات القتال للتعامل مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، ويعمل على هذه الأنظمة والمشبهات نخبة مميزة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة السعودية المشغلين لهذه الأجهزة، ويجري في التمرين تدريب القيادات على إدارة العمليات الحربية، والتأكد من جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات على المستوى العملياتي والمستوى التكتيكي، كما جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من التمرين، حيث حققت من خلالهما الأهداف المرجوة حسب المخطط لها.