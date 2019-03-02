السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض قبضت الجهات الأمنية على تشكيل عصابي مكون من 5 مواطنين بعد تورطهم بارتكاب 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من خمسة مواطنين، بالعقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتحلو صفة رجال الأمن في قبضة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.